Головні події в окупації 17 грудня

Права людини
У СІЗО окупованого Сімферополя вже кілька місяців утримують від 50 до 100 громадян України, захоплених російською армією чи спецслужбами на окупованих територіях материкової України.
Бойові дії
В результаті обстрілу у Щасті Луганської області загинули троє мирних жителів, ще п'ятьох людей поранено, зруйновано чотири житлові будинки.
Суспільство
Катерина Губарєва, яка обіймала «посаду» заступника голови окупаційної «адміністрації» Херсонської області, працюватиме в одному з регіонів РФ.
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