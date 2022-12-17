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Головні події в окупації 17 грудня

17 грудня 2022, 23:33

Головні події в окупації 17 грудня

Права людини

У СІЗО окупованого Сімферополя вже кілька місяців утримують від 50 до 100 громадян України, захоплених російською армією чи спецслужбами на окупованих територіях материкової України.

Бойові дії

В результаті обстрілу у Щасті Луганської області загинули троє мирних жителів, ще п'ятьох людей поранено, зруйновано чотири житлові будинки.

Суспільство

Катерина Губарєва, яка обіймала «посаду» заступника голови окупаційної «адміністрації» Херсонської області, працюватиме в одному з регіонів РФ.

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