Центр Донецька обстріляли знову

Донецьк

Центральну частину Донецька було знову обстріляно сьогодні ввечері. Відповідні відео опублікували очевидці в соцмережах.



Мабуть, удару було завдано з РСЗВ «Град».



За словами голови окупаційної адміністрації Олексія Кулемзіна, у Ворошилівському районі є постраждалі.



Очевидці повідомляють про прильоти у двір будинку на вулиці 50 років СРСР та у дах будинку на проспекті Ватутіна з пошкодженням труби опалення.

Також в угрупованні «ДНР» повідомили, що обстріли зазнали Куйбишевський та Буденівський райони.

Сьогодні раніше у Донецьку під обстріл двічі потрапив район поблизу стадіону «Донбас Арена».