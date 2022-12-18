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Головні події в окупації 18 грудня

18 грудня 2022, 23:03

Головні події в окупації 18 грудня

Бойові дії

Донецьк кілька разів за день зазнав обстрілів. Так, двічі під обстріл потрапив район поблизу стадіону «Донбас Арена», у лікарні імені Калініна спалахнув корпус №2. Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що через обстріл медустанови загинула одна людина, також є постраждалі середньої тяжкості. Стверджується, що пацієнтів евакуювали, медперсонал не постраждав.

Російські військові вже другий день зміцнюють бетонними блоками вулиці у місті Мелітополь, готуючись до вуличних боїв.

Переобладнані у госпіталі лікарні Луганська не мають найнеобхіднішого навіть для поранених окупантів, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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