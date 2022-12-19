Окупанти на Луганщині збільшили кількість блокпостів — Гайдай

На окупованій частині Луганської області окупанти збільшили кількість блокпостів для пошуку дезертирів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



«Якщо хтось з армії рф намагається відступити – на нього чекають загранзагони окупантів», - сказав він в ефірі телемарафону.



Сергій Гайдай також повідомив, що на Сватівському та Кремінському напрямках перевага на боці ЗСУ, а російські окупанти там перебувають у обороні. Він висловив сподівання, що «до Нового року звідти будуть хороші новини».



За його інформацією, у Білогорівці ЗСУ тримають оборону, а окупантам там не вдається просуватися.



Також у Луганській ОВА розповіли про плани возити до деокупованих населених пунктів Луганщини людям дрова для опалення.



«У населення на захоплених територіях залишається все менше сподівань щодо обіцянок з боку рф. Росіяни не планують їх виконувати», - написав Гайдай.

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