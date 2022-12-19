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3% мешканців Києва поки що залишаються без опалення — Кличко

19 грудня 2022, 12:50

3% мешканців Києва поки що залишаються без опалення — Кличко

Без опалення у Києві залишаються близько 3% споживачів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Після ранкових атак агресора на столицю і пошкодження об’єктів інфраструктури, комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень», — написав він.

Також Кличко розповів, що система водопостачання Києва працює у штатному режимі, а ситуація в енергетиці складна, тому діють аварійні та екстрені відключення.

Найбільше у столиці від дефіциту електропостачання, за інформацією Віталія Кличка, страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони.

Раніше в Київській міській військовій адміністрації розповіли, що вночі 19 грудня російські війська атакували столицю дронами-камікадзе. Більшу частину ЗСУ вдалося збити.

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