14 тисяч жителів Білгородської області залишилися без світла через обстріл

Через обстріл у Шебекінському міському окрузі Білгородської області РФ порушено електропостачання, без світла залишаються близько 14 тисяч мешканців регіону. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.



За його інформацією, аварійні бригади приступають до перепідключення на резервні джерела живлення.



Гладков також написав, що під обстріл потрапив хутір Панків у Шебекінському міському окрузі. Він зазначив, що постраждалих немає, але є пошкодження 2 приватних домоволодінь.

Раніше в компанії «Укренерго» повідомили, що в енергосистемі України через нічний удар військ РФ по країні склалася важка ситуація.