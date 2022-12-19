Через війну 43% українських дітей навчаються за кордоном – ЦЕС

В освітні установи країн Євросоюзу на початок цього навчального року було інтегровано 2,25 млн українських дітей, або близько 43% від їх загальної кількості. Про це повідомила представниця групи досліджень у галузі політики розвитку людського капіталу Центру економічної стратегії (ЦЕС) Ганна Сахно, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Станом на вересень 2022 року приблизно 2,25 млн українських дітей було інтегровано в освітні заклади країн ЄС. Станом на вересень 2021 року всього в українських школах та дитячих садках навчалося 5,4 млн дітей, з них – трохи більше мільйона у дитсадках, а решта – у школах, тобто це 43% українських дітей, які перебувають за межами України». , - сказала вона.



За її словами, 7,8 млн українців вимушено поїхали і залишаються в країнах Європи, з них 90% - це жінки та діти.



Також Сахно уточнила, що 6,5 млн українців стали переселенцями, з них половина отримала офіційний статус ВПО, і цей показник майже не змінювався з березня. 40% ВПО мають роботу станом на грудень 2022 року, додала представниця ЦЕС.