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Армія РФ продовжує захоплення лікарень на окупованій частині Луганщини

20 грудня 2022, 09:06

Армія РФ продовжує захоплення лікарень на окупованій частині Луганщини

Шпитали армії РФ в окупованій частині Луганської області переповнені – не вистачає ліжок, речей, медичного персоналу, ще три лікарні регіону було відібрано у цивільного населення на потреби загарбників. Про це повідомили у Луганській ОВА.

«Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня № 15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам. Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів», – йдеться у повідомленні.

В одній із лікарень регіону, за даними Луганської ОВА, зараз перебуває понад 1000 поранених окупантів. У медзакладі не вистачає персоналу, помічників хірургів, пігулок, ліжок і навіть постільної білизни.

У Сєвєродонецьку під виглядом заміни системи опалення, як повідомили у Луганській ОВА, грабують квартири.

«Жителі окупованого Сєвєродонецька повідомляють, що під видом ремонтних робіт росіяни вскривають їхні квартири – як порожні, так і заселені. В одному із відомих випадків людина, що залишилася в окупації, зранку пішла по справах, а по обіді виявила вирізані двері», - розповіли в ОВА, зазначивши, що разом з елементами системи опалення, іноді зовсім новими, у людей зникають і особисті речі. Повідомляється також, що радіатори окупанти ріжуть разом із трубами під стелю та обіцяють до кінця лютого встановити сучасні.

Крім того, в Луганській ОВА написали, що в деяких будинках, де відбуваються такі «ремонти», будівлі потребують відновлення даху, відсутні вікна у багатьох квартирах тощо.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в ніч на вівторок російські окупанти тричі обстріляли дві громади Нікопольського району області, є руйнування житлової та критичної інфраструктури.

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