Світло для споживачів Києва подається в режимі аварійних відключень

У Києві триває ліквідація пошкоджень в енергосистемі України після останніх повітряних атак, генерація електроенергії обмежена, тому столиця, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.



Він зазначив, що світло для споживачів Києва, як і раніше, подається в режимі аварійних відключень.

«Водопостачання працює в штатному режимі. Щодо тепла в будинках киян. Котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово», - розповіли в адміністрації і нагадали, що в столиці розгорнуто 430 стаціонарних «Пунктів Незламності», що працюють цілодобово, де можна зігрітися, зарядити електронні пристрої та користуватися зв'язком.

19 грудня радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українську електромережу практично неможливо знищити російськими ракетами «Калібр» та Х-101.