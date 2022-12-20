У Херсонській області внаслідок обстрілів загинули двоє людей, троє поранено – голова ОВА

Російські окупанти минулої доби 42 рази обстріляли територію Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



«На жаль, є жертви серед цивільного населення. Минулої доби росіяни вбили 2 особи, 3 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості», - йдеться в повідомленні.



Він уточнив, що окупанти вели обстріл з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків, а також завдали по області ракетного удару. Під вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.



Голова ОВА розповів, що росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури, освітню установу, будівлю ХОДА, приватні та багатоквартирні будинки.