У Донецькій ОВА розповіли про атаки військ РФ громад регіону

У Донецькій ОВА розповіли про атаки військ РФ громад області. Фото: Павло Кириленко

Вночі російські окупанти продовжили обстріл громад на різних ділянках лінії фронту на Сході України. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На Волноваському напрямку під вогнем — Вугледар та околиці. Пошкоджено 1 будинок, інформація про постраждалих не надходила. На Донецькому напрямку зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць Очеретинської і Курахівської громад — без жертв», - написав він.

Павло Кириленко до того ж розповів, що на Горлівському напрямку 2 особи загинули і 1 особа отримала поранення в Бахмуті, були поодинокі прильоти в Дальній Діліївці та Костянтинівці Костянтинівської громади, а також Парасковіївці та Яковлівці Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку, за його словами, було гучно у Сіверську та на території громади. Обійшлося, за даними ОВА, без жертв.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів.