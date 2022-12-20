Армія РФ атакувала 17 населених пунктів Донецької області за добу. Фото: Поліція Донецької області

Російські війська завдали 22 ударів по території Донецької області за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є загиблі та поранені мирні жителі.



Окупанти атакували авіацією, ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», «Ураган», артилерією та мінометами 17 населених пунктів регіону. Вдарили по містах Костянтинівка, Авдіївка, Бахмут, Лиман, Залізне, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Очеретине, Щербинівка, села Времівка, Диліївка, Карлівка, Веселе, Орлівка, Кам’янка, Ласточкине, Красногорівка.

Армією РФ за добу зруйновано та пошкоджено 15 цивільних об'єктів Донеччини – 10 житлових будинків, лікарню, готель, автомобілі.

«Авіацією окупанти били по селах Кам’янка, Веселе та селищу Велика Новосілка. З «Градів» завдали ударів по селу Ласточкине, Времівка та місту Авдіївка. У всіх випадках інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Зафіксовано ракетний удар із ЗРК «С-300» по Костянтинівці, пошкоджено інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали», - розповіли правоохоронці.

З «Ураганів» окупанти обстріляли лікарню в Лимані та 3 багатоквартирні будинки, є поранені.

Внаслідок артилерійських обстрілів є загиблі у містах Бахмут та Залізне, а також поранені у селищах Очеретине, Щербинівка та Бахмуті.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 62 особи, з початку обов'язкової евакуації – понад 33 260 осіб, серед них 4960 – діти, 1953 – люди з інвалідністю.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів.