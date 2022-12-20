У Луганській ОВА порівняли ціни на продукти в окупації з українськими

Картопля та куряче м'ясо на окупованій частині Луганської області коштує більш ніж удвічі дорожче, якщо порівняти із середніми цінами цієї продукції на підконтрольній українському уряду території. Про це розповіли в Луганській ОВА, зазначивши, що майже вдвічі дорожче в окупації хліб та капуста.

«Середні споживчі ціни на продукти харчування в громадах Луганської області, які перебувають окупації, значно вищі, ніж на підконтрольній Уряду України території. Протягом осені ціни значно зросли. Деякі продукти харчування коштують більш ніж у два рази дорожче», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що набагато дорожчі, ніж українські, такі продукти споживчого кошика: капуста білокачанна дорожча на 99,01%, хліб житньо-пшеничний – на 88,24%, свинина – на 77,12%.

«Крім того, сметана коштує дорожче на 60,01%, батон – на 57,46%, цукор – на 49,72%, олія соняшникова – на 47,41%, яловичина – на 44,86%», – розповіли у Луганській ОВА.

Раніше в Луганській ОВА повідомили, що на захопленій військами РФ частині області окупанти продовжують відбирати лікарні у цивільного населення для своїх потреб.