ЗСУ знаходяться за кілька кілометрів від окупованої Кремінної — Гайдай

Російські окупанти безрезультативно контратакують на напрямі Сватово-Кременна на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, до захопленої військами РФ Кремінної українським військовим залишилося кілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території.

Також Гайдай розповів, що Силам Оборони України вдалося стабілізувати ситуацію у Білогорівці. Військові впевнено тримають позиції.

«На окупованих територіях у містах Луганщини люди замерзають. Багатоповерхівки опалюють, рубаючи дерева на вулицях та власними меблями», – розповів голова Луганської ОВА.

Раніше в Луганській ОВА повідомили, що на захопленій військами РФ частині області окупанти продовжують відбирати лікарні у цивільного населення для своїх потреб через велику кількість поранених в російських військах.