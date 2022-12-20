Військові показали, як із РСЗВ «Град» б'ють по військам РФ у Донецькій області

Українські військові показали, як артилеристи б'ють по окупантах із РСЗВ «Град» у Донецькій області. Відео було опубліковано 36-ою окремою бригадою морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського.
Зазначається, що обстріл ведеться 122-мм снарядами.
«Такі переконливі аргументи морських піхотинців найкращим чином схиляють терористів-загарбників «прінять нєпростоє рєшеніє» та деокупувати територію незалежної суверенної Держави», - написали військові.
Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що до захопленої військами РФ Кремінної українським військовим залишилося кілька кілометрів, але контрнаступ йде повільно через щільну замінованість території.