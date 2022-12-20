Військові показали, як із РСЗВ «Град» б'ють по військам РФ у Донецькій області

Українські військові показали, як артилеристи б'ють по окупантах із РСЗВ «Град» у Донецькій області. Відео було опубліковано 36-ою окремою бригадою морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського.



<br />«Такі переконливі аргументи морських піхотинців найкраще схиляють терористів-загарбників «ухвалити непросте рішення» та деокупувати територію незалежної суверенної держави», - написали військові. <hr /> <p>Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай <a href="/uk/news/339454-vsu-nahodyatsya-v-neskolkih-kilometrah-ot-okkupirovannoj-kremennoj-gajdaj" target="_blank" rel="nofollow noopener">повідомив</a>, що до захопленої військами РФ Кремінної українським військовим залишилося кілька кілометрів, але поступ йде повільно через щільну замінованість території.</p>

Зазначається, що обстріл ведеться 122-мм снарядами.



«Такі переконливі аргументи морських піхотинців найкращим чином схиляють терористів-загарбників «прінять нєпростоє рєшеніє» та деокупувати територію незалежної суверенної Держави», - написали військові.

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що до захопленої військами РФ Кремінної українським військовим залишилося кілька кілометрів, але контрнаступ йде повільно через щільну замінованість території.