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Начскладу на Донеччині привласнив військове майно на 1 млн гривень

20 грудня 2022, 16:06

Начскладу на Донеччині привласнив військове майно на 1 млн гривень

Начальника виробничого складу в Донецькій області підозрюють у збуті військового майна на суму понад мільйон гривень. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил.

За даними слідства, підозрюваний протягом лютого — грудня 2022 року на території Донецької та Дніпропетровської областей налагодив незаконний збут військового майна. Привласнивши обмундирування — взуття, одяг, шоломи, бронежилети — а також 15 тисяч пачок цигарок, він вивіз зазначене майно з території тилового пункту управління військової частини з метою подальшого незаконного збуту. Таким чином державі завдано збитків на понад мільйон гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків вилучено військове майно, тютюнові вироби, грошові кошти та інші речі. Наразі підозрюваний утримується під вартою, йому повідомили про підозру за фактом привласнення військового майна зі зловживанням службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до 15 років.

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