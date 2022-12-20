У районах Донеччини, де точаться активні бойові дії, проживає понад 4 тисячі дітей

У Донецькій області в районах активних бойових дій досі перебуває понад 4 тисячі дітей. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.



«У районах ведення активних бойових дій на Донеччині досі мешкають понад 4 тисячі дітей. Поліцейські постійно спілкуються з місцевими, щоб переконати їх евакуюватися разом із дітьми подалі від небезпеки», - йдеться у повідомленні.



Він зазначив, що кожен екіпаж спеціалізованого підрозділу поліції «Білого Ангела» оснащений дитячими захисними комплектами – касками та касками, тому за потреби поліцейські зможуть краще захистити дітей від обстрілів під час евакуації.