У село в Курській області РФ прилетіли снаряди, горить будинок

Курська область РФ. Фото: Романа Старовойта

У селі Махнівка в Суджанському районі Курської області РФ впало щонайменше чотири снаряди. Про це повідомив губернатор Курської області РФ Роман Старовойт.



«Система смс-оповіщення спрацювала оперативно. Одна жінка постраждала. Пошкоджено три будинки. Один із них серйозно зруйнований, зараз він горить. Відновленню будинок не підлягає», — написав Старовойт.



Він додав, що всі спецслужби на місці, пожежники борються з вогнем, і пообіцяв жителям допомогу.

Нагадаємо, в російській республіці Чувашія стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород. Три людини загинули й одна постраждала.