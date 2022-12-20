У село в Курській області РФ прилетіли снаряди, горить будинок

У селі Махнівка в Суджанському районі Курської області РФ впало щонайменше чотири снаряди. Про це повідомив губернатор Курської області РФ Роман Старовойт.
«Система смс-оповіщення спрацювала оперативно. Одна жінка постраждала. Пошкоджено три будинки. Один із них серйозно зруйнований, зараз він горить. Відновленню будинок не підлягає», — написав Старовойт.
Він додав, що всі спецслужби на місці, пожежники борються з вогнем, і пообіцяв жителям допомогу.
Читайте також:У Брянській області пошкоджено енергетичний об'єкт. РФ заявляє про атаку безпілотника
Нагадаємо, в російській республіці Чувашія стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород. Три людини загинули й одна постраждала.