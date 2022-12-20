Путін у Кремлі зустрівся з Пасічником — росЗМІ

Президент РФ Володимир Путін у Кремлі зустрівся з очільником угруповання «ЛНР» Леонідом Пасічником. Про це повідомляють російські «РИА Новости».



«Путін повідомив Пасічнику, що федеральний центр не буде нав'язувати ЛНР жодних рішень щодо приватизації вугільних підприємств, і пообіцяв виділити субсидії на зарплати й збереження їхньої роботи», — йдеться в повідомленні.



Також Путін заявив, що ситуація на підконтрольній угрупованню території «залишається вельми складною, ключовим залишається питання гарантування безпеки людей, які там проживають».

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