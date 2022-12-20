Пєсков запевняє, що Путін був у зоні так званої «спецоперації»

Президент РФ Володимир Путін побував в Україні, в зоні так званої «спецоперації», й спілкувався там із командувачами військ. Цю інформацію «Российской газете» підтвердив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.



Раніше повідомлення про Путіна в зоні «СВО» написав у своєму Telegram депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов.



«Якщо він (Гурульов) має на увазі штаб, де він (Путін) був у п'ятницю, то так», — відповів Пєсков.



Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін відвідав об'єднаний штаб родів військ, зустрівся з командувачами й, як наголошується, провів з військовими весь день.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут. Там він нагородив військовослужбовців. Очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин вирішив покликати Зеленського на переговори.