Зеленський розповів, навіщо їздив до Бахмута, і що бачив на Донеччині

Біль, руїни та могили — це так званий «русский мир». Про це у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.



«Повернувся з Донецької області — з нашої Бахмутської фортеці. Був там сьогодні, щоб підтримати наших бійців, вручити державні нагороди, подякувати їм... На шляху до передової я проїхав сьогодні Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку... Міста, села з ними поруч, які зараз буквально борються за життя», — зазначив Зеленський.



Він закликав подивитися, який у Росії наступ, що вона залишає там, куди заносить свій прапор.



«Випалену землю, знищене життя», — сказав президент.



Саме цьому перешкоджають українські воїни, наголосив Зеленський, крок за кроком повертаючи життя на українську землю, куди ступили окупанти.





Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут. Там він нагородив військовослужбовців. Очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин також заявив, що нібито побував на Бахмутському напрямку. Там він вирішив покликати Зеленського на переговори.



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