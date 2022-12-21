Зеленський відвідає Вашингтон у середу, повідомляють американські ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у середу, 21 грудня, відвідає Вашингтон і зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела, знайомих з ходом планування поїздки.



Зазначається, що візит, який не анонсувався через міркування безпеки, співпаде з наміром Білого дому направити Україні новий пакет оборонної допомоги, який буде включати ракетні системи Patriot.



Видання Axios з посиланням на свої джерела зазначає, що Зеленський також виступить у Конгресі.



Цей візит стане першою поїздкою Зеленського за межі України з початку повномасштабного російського вторгнення.



Шеф-редактор каналу українського іномовлення FreeДом Олексій Мацука повідомив, що Зеленський вирушить до Вашингтона з прапором, який він отримав від військових під час відвідування Бахмута у вівторок.



Білий дім відмовився офіційно коментувати візит Зеленського.

