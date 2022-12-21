Вночі російські війська обстріляли Дніпропетровщину 70 снарядами. Фото: Валентин Резніченко

Вночі російські війська шість разів ударили з РСЗВ «Град» та важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Обстріляно три громади - Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. За інформацією Резніченка, до населених пунктів цих громад прилетіло щонайменше 70 російських снарядів. Обійшлося без постраждалих.

«У Червоногригорівській та Марганецькій громадах побиті з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач. У Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному обійсті. Рятувальники вогонь уже приборкали. У Мирівській наслідки удару ще з’ясовуються», - написав Валентин Резніченко.

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