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Головні події в окупації 21 грудня

21 грудня 2022, 23:00

Головні події в окупації 21 грудня

Політика

Кремль запевняє, що Путін був у зоні «спецоперації». Проте видання «Агентство» дійшло висновку, що російський президент відвідав штаб військ Південного військового округу (ЮВО), що знаходиться у Ростові-на-Дону.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що РФ, як і раніше, планує захопити ще більше української землі і не має наміру повертати під український контроль вже окуповані регіони, які називає «новими територіями».

Деокупація

На деокупованій частині Херсонської області виявлено масове поховання. Серед жертв російської окупації: семеро мирних жителів, включаючи дівчинку-підлітка.

Економіка

Суд Запорізької області відкрив справу про банкрутство ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча». Причини - захоплення та руйнування майна в Маріуполі та як наслідок неплатоспроможність, неможливість виконання грошових зобов'язань перед кредиторами.

Суспільство

Росія нарощує військову присутність у захопленому Маріуполі. Військові всюди: на вулицях, у промзоні, на ринках. На підступах до міста розмістили укріплення, а особовий склад – на азовських базах відпочинку. У самому місті тим часом місцеві страждають від холоду: температура в квартирах - трохи вища за нуль. Люди пишуть на замерзлому склі «SOS».

Росія має намір розмістити пункти базування суден забезпечення військово-морського флоту в портах Маріуполя та Бердянська.

Російські військові будують водовод до окупованого Донецька.

Організація «Лікарі без кордонів» не може отримати доступ до Маріуполя, Мелітополя та на окуповані території Херсонської області.

Бойові дії

Внаслідок обстрілів у Петрівському районі Донецька поранено мирну мешканку, ще одну жінку поранено у Горлівці.

Увечері Донецьк зазнав обстрілу. Угруповання «ДНР» заявило про прильоти на проспекті Тітова, біля торгового центру «Донецьк Сіті», готелю «Шахтар плази», а також біля стадіону «Олімпійський».

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