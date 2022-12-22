За ніч окупанти 8 разів обстріляли Дніпропетровщину РСЗВ та артилерією. Фото: Валентин Резніченко

Російські війська за ніч 8 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Від російського обстрілу, за його даними, постраждала 8-річна дівчинка.

Резніченко розповів, що обстрілювали війська РФ дві громади Нікопольщини – Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по населеним пунктам понад 50 снарядів.

«У Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Вночі її госпіталізували. Медики надали допомогу і ранком дитину виписали. У місті пошкоджені до двадцяти приватних будинків та господарських споруд, кілька автівок і чотири електромережі. У Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, двадцять - понівечені. Побиті з десяток господарських споруд, автівки, обірвані шість ліній електропередач», — повідомили у Дніпропетровській ОВА.

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