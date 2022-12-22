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Головні події в окупації 22 грудня

22 грудня 2022, 23:15

Головні події в окупації 22 грудня

Суспільство

Не менше 10 300 нових могил з'явилися в Маріуполі та його околицях з початку березня до грудня. Більшість поховань знаходяться на цвинтарі Старий Крим, а загальний простір, який займають нові могили, становить понад 51 500 квадратних метрів.

Окупаційна влада Маріуполя зносить Драмтеатр, підвал якого використовувався як притулок для мирних жителів у середині березня. Будівлю було зруйновано майже повністю — російські війська скинули на неї надпотужну бомбу 16 березня.

У Каховці на Херсонщині підірвали автомобіль колаборанта Андрія Штепи, якого росіяни призначили «головою» сіл Любимівка та Василівка Каховського району.

На підконтрольному угрупованні «ЛНР» території заборонено рух транспортних засобів у період дії комендантської години.

Жителям окупованої частини Донецької області видано майже півмільйона російських паспортів.

Економіка

Господарський суд Запорізької області розпочав справу про банкрутство металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі.

Бойові дії

Внаслідок обстрілу донецького ресторану «Шеш-Беш», в якому колишній голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін святкував день народження, загинули двоє людей, одна з них — його помічник Михайло Брідасов. Другий загиблий – охоронець «голови уряду ДНР» Віталія Хоценка. Ще семеро людей отримали поранення

Призначений окупантами так званий «мер» Іван Горлівки Приходько зазнав поранення під час удару по захопленому військами РФ Донецьку.

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