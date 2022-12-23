Армія РФ вночі обстріляла Нікополь та Марганець на Дніпропетровщині. Фото: Валентин Резніченко

Російські війська вночі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Удару по регіону армія РФ завдала з важкої артилерії. Від російських обстрілів, як повідомив Резніченко, постраждали Нікополь та Марганець. Обійшлося без постраждалих.

«У Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін. У Марганці наслідки обстрілу з’ясовуються», - написав голова Дніпропетровської ОВА.

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