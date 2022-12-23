«ДНР»: Від обстрілів загинули троє цивільних, ще четверо — поранені

На підконтрольній угрупованню «ДНР» території за минулу добу через обстріли загинули троє цивільних. Про це повідомляє «СЦКК ДНР».



Зазначається, що люди загинули в Куйбишевському районі Донецька та Луганському. Поранення різного ступеня тяжкості дістали четверо цивільних осіб у Петровському районі Донецька, Центрально-Міському та Гірницькому районах Макіївки.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло четверо мирних жителів, сімох людей поранено.



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