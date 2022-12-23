Обстріли на Донеччині: Ситуація на різних напрямках

Російські сили вночі та вранці продовжували обстріли на різних ділянках лінії фронту в Донецькій області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На Волноваському напрямку артобстрілів зазнав Вугледар та околиці міста.



На Донецькому напрямку гучно було в Курахівській громаді, окупанти обстріляли її вісім разів. У Новоселидівці одна людина поранена, у Костянтинопільському пошкоджено три будинки. Також під обстріли вночі потрапило Курахове, а вранці — Авдіївка.



На Горлівському напрямку одна людина загинула в Часів Ярі. У Бахмуті через обстріли пошкоджено коледж і житлову багатоповерхівку.



На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського та Зарічного Лиманської громади — у Зарічному пошкоджено два будинки.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло четверо мирних жителів, сімох людей поранено.