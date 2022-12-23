У Саратовській області РФ підпалили військкомат

Саратовська область РФ. Фото: Telegram-канал Baza

У Саратовській області РФ невідомі підпалили військкомат. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.



Пожежа виникла в будівлі військового комісаріату в селі Івантєєвка на вулиці Кооперативній. Підпалити намагалися кабінет чергового: там знайшли пластикову пляшку із залишками бензину і, імовірно, масла.



Пожежу вдалося загасити до того, як вона перейшла в інші приміщення, але кабінет сильно постраждав від вогню. Поліція шукає паліїв.

Раніше повідомлялося, що в Москві у РФ сталася пожежа у військовій частині.