Армія РФ обстріляла Донбас ракетами, РСЗВ «Град» та артилерією

Правоохоронці задокументували 20 військових злочинів РФ за минулу добу. Фото: Поліція Донецької області

Правоохоронці задокументували 20 військових злочинів РФ за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені та вбиті мирні жителі.



Окупанти атакували ЗРК «С-300» , РСЗВ «Град» та артилерією 10 населених пунктів регіону. Обстріляно міста Бахмут, Авдіївка, Курахове, Мар'їнка, Краматорськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Берестки, Максиміліанівка, Новоселидівка.

Знищено та пошкоджено армією РФ за добу 16 цивільних об'єктів Донецької області – 9 житлових будинків, школа-інтернат, дитячий садок, заводи, господарське підприємство, об'єкти критичної інфраструктури.

«Зафіксовано два ракетні удари із ЗРК «С-300» по Краматорську. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру. Інформація щодо жертв не надходила.Реактивною артилерією російська війська накрили Часів Яр. Руйнувань зазнали об’єкти критичної інфраструктури, дитячий садок та багатоквартирний будинок. Є вбиті та поранені», - розповіли поліцейські.

Через атаки РФ є загиблі та поранені в Бахмуті, в Авдіївці та Мар'їнці.

Ракетами окупанти також обстріляли село Новоселидівка, поцілили у підприємство, травмували людину.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 69 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 33 500 осіб, серед них 4989 – діти, 1963 – люди з інвалідністю.

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