З окупованої території Запоріжжя у РФ на «новорічні свята» вивезли 200 дітей

Окупанти вивезли із окупованої території Запорізької області до Москви близько 200 дітей. Про це під час брифінгу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє «Укрінформ».



«Вчора вони показали відео, як близько 200 дітей із тимчасово окупованої Запорізької області вони все ж таки вивезли на канікули до Росії. Ми не розуміємо, скільки це триватиме, коли вони їх повернуть», – сказав Федоров.



Він нагадав, що восени з Енергодару та Кам'янки-Дніпровської вивезли дітей нібито на два тижні, а повернули за 2 місяці.



Раніше стало відомо, що з окупованих територій на «новорічні свята» у РФ вивезли близько 2000 дітей.