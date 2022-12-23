СБУ затримала агента РФ, який навів ракетний удар по школі та лікарні на Донеччині

СБУ затримала підозрюваного у наведенні ракетного удару по школі та лікарні у Лимані. Про це повідомляє прес-служба СБУ.



За даними правоохоронців, зловмисник збирав розвіддані про розташування вогневих позицій та маршрути переміщення українських військових у регіоні, а також передавав противнику координати об'єктів критичної інфраструктури та соціальних установ у Лимані.



«Отримані дані війська РФ використали для підготовки та проведення масованих ракетних обстрілів українського міста. Зокрема, «за наведенням» цього зловмисника російські загарбники завдали удару по місцевій школі та обласній клінічній лікарні», - йдеться у повідомленні.



Після атаки чоловік робив фото- та відеофіксацію пошкоджених будівель, щоб відправити «звіт» своїм російським кураторам.



Співробітники СБУ затримали ворожого агента під час передачі розвідувальної інформації РФ.



«За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого у квітні завербував представник російських спецслужб для підривної діяльності у регіоні. Для комунікації з ворогом зрадник використав анонімні месенджери», - зазначили у спецслужбі.



Під час затримання СБУ виявила у зловмисника мобільний телефон із доказами законспірованого листування з кураторами до РФ.



Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойові припаси в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинених в умовах військового стану) Кримінального кодексу України. А також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.