Зеленський не виключає нових поїздок, якщо це буде результативним для Сил оборони

Президент Володимир Зеленський не відкидає нових закордонних візитів, якщо від результатів безпосередньо залежатимуть українські Сили оборони. Про це він сказав під час прес-конференції, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Вчора, ви знаєте, ми повернулися до України зі США. І це був мій перший закордонний візит після 24 лютого – ключового союзника нашої держави – США. Це був результативний візит… Я закликаю вас розглядати цей візит як дуже важливий орієнтир як задану планку», - сказав Зеленський.



Президент зазначив, що зараз він не має змоги здійснювати закордонні поїздки, як це було раніше, але не виключив можливі нові візити.



«Якщо якийсь візит потенційно матиме таке ж значуще, важливе, стратегічне наповнення, як мій візит зараз до США, якщо від результатів візиту абсолютно безпосередньо залежатимуть наші ЗСУ, наші Сили оборони, якщо той чи інший наш партнер готовий брати на себе лідерство у реалізації пунктів Української формули світу, якщо можуть бути визначальні кроки щодо прискорення нашої перемоги, то як винятки із загальної практики воєнного часу можуть бути мої переговори і ось так – на особистому рівні», - заявив глава держави.