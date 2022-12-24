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Дитина та жінка постраждали під час обстрілу у Донецьку

24 грудня 2022, 00:09

Дитина та жінка постраждали під час обстрілу у Донецьку

Внаслідок вечірнього обстрілу Донецька 23 грудня отримали поранення 6-річна дівчинка та 39-річна жінка. Про це повідомляє паблік «Типичный Донецк». За його даними, це сталося на вулиці Університетській, 100а.

Окрім цього, в окупаційній адміністрації Донецька повідомили, що внаслідок обстрілу Київського району пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинків на вул. Артема та Університетської, будівля магазину «Донецьк-Сіті» та 3 легкові автомобілі.

Раніше повідомлялося, що Куйбишевський, Київський та частина Ворошилівського району Донецька залишилися без світла.

 

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