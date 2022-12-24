Центр Херсона під обстрілом, кількість загиблих зростає

Херсон. Фото: ОП

Російські війська обстріляли центр Херсона, є загиблі та поранені. Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Загинули люди, зруйновані будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці. Усі служби працюють, наслідки з'ясовуємо», — зазначив Тимошенко.



Пізніше він додав, що вже відомо про щонайменше п'ятьох загиблих і 20 поранених через обстріл центру міста. Фото: 18+

Оновлено. Тимошенко повідомив, що вже відомо про 35 поранених. 16 із них перебувають у важкому стані.

Кількість загиблих у Херсоні зросла до восьми осіб, повідомляє Херсонська прокуратура.