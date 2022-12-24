У Білорусі три батальйони висунулися до українського кордону — Наєв

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів, які захищають північні рубежі України, до відбиття можливого нападу агресора. Про це повідомляє Міноборони.



«На території Республіки Білорусь розпочато перевірку підрозділів 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії. Зокрема, мотострілецький батальйон і два танкових батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують із державним кордоном України», — повідомив Наєв.



Він додав, що, своєю чергою, на території Київської області на одному з важливих державних об'єктів критичної інфраструктури відбулося тренування українських військових. У ньому взяли участь підрозділи, які здійснюють охорону та оборону зазначеного об'єкта.



«Злагоджені та чіткі дії захисників засвідчили їхню готовність до адекватної протидії в разі, якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об'єкта», — резюмував Наєв.

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