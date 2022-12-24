Головні події в окупації 24 грудня

Суспільство



На підконтрольному угрупованні «ЛНР» території пошкоджено залізничний міст у Хрустальному (до декомунізації – Красний Луч).



«Генеральне відновлення», «майстер-будова», «велике будівництво» — щойно ще не називали російські ЗМІ відновлювальні роботи у Маріуполі. Однак, як це властиво Росії, картинка у телевізорі та обіцянки відрізняються від реальності та зробленого.



Бойові дії



В окупованій Кремінній внаслідок артобстрілу загинули двоє людей.



У Донецьку обстрілом пошкоджено залізничну лікарню по Університетській та травматологію, розташовану неподалік. Увечері внаслідок обстрілу Київського району було поранено дівчинку 2015 року народження.



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