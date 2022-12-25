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ЗСУ вдарили по штабу військ РФ на Херсонщині, де була нарада офіцерів — Генштаб

25 грудня 2022, 19:08

ЗСУ вдарили по штабу військ РФ на Херсонщині, де була нарада офіцерів — Генштаб

На днях у районі Забарино Херсонської області було вражено штаб, де проводилася нарада офіцерів Південного військового округу збройних сил РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Там додали, що в результаті до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється.

Так само повідомляється, що в Донецькій області знищено 4 самохідні артилерійські установки 2С7 «Піон».

Крім того, авіація Сил оборони України протягом доби завдала двох ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 5 пунктів управління та район зосередження живої сили військ РФ.

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