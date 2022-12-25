На днях у районі Забарино Херсонської області було вражено штаб, де проводилася нарада офіцерів Південного військового округу збройних сил РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



Там додали, що в результаті до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється.



Так само повідомляється, що в Донецькій області знищено 4 самохідні артилерійські установки 2С7 «Піон».



Крім того, авіація Сил оборони України протягом доби завдала двох ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 5 пунктів управління та район зосередження живої сили військ РФ.