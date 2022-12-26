Російська армія за добу поранила двох мирних жителів Донецької області

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил було поранено двох мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його інформацією, поранення мешканців було зафіксовано в Авдіївці та Предтечиному.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1281 мирний житель. 2794 особи отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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