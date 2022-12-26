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Прокурори повідомили про підозру бойовику «народної міліції ДНР»

26 грудня 2022, 14:29

Прокурори повідомили про підозру бойовику «народної міліції ДНР»

Прокурори повідомили про підозру бойовику «народної міліції ДНР». Фото: Офіс генпрокурора Прокурори повідомили про підозру бойовику «народної міліції ДНР». Фото: Офіс генпрокурора

Бойовику угруповання «народна міліція ДНР» повідомлено підозру в державній зраді. Про це написали в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, мешканець Донецької області 24 лютого пішов на службу до так званої «народної міліції ДНР» і, ставши старшим стрільцем, він виконував бойові завдання щодо захоплення території України.

Зазначається, що під час окупації армією РФ Півдня України він брав участь у «фільтраційних заходах» на блок-постах у напрямку Херсона, Нової Каховки, Кривого Рогу. Підозрюваний перевіряв документи людей, обшукував авто та особисті речі.

Бойовика «ДНР» було затримано наприкінці жовтня під час бойового зіткнення з підрозділами ЗСУ.

«За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у держзраді, участі у не передбачених законом збройних формуваннях та пограбуванні цивільного населення (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)», - розповіли в Офісі генпрокурора України.

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