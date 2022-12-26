Українські військові закликають бути готовими до нових ударів

Українцям варто бути готовими до нових масованих атак російських окупантів, адже вони не вдавалися до них уже понад тиждень. Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Ніхто не виключає [нових ударів]. Керівництво держави закликає керівництво Повітряних сил, Збройних сил бути готовими до можливих ударів. Вже тривалий час про це говорив керівник ГУР Кирило Буданов, що такі атаки можливі», - сказав він.



Так, Ігнат зазначив, що росіяни вже тиждень не вдавалися до масованих обстрілів України.

Раніше окупанти завдавали таких ударів із періодичністю на тиждень, зараз період збільшився до 10 днів.



«Очевидно, що ворог не залишив своїх намірів. Слід чекати. Але не робитимемо жодних прогнозів. Краще б, щоби цих обстрілів не було», - сказав він.