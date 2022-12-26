Бойовик «ДНР», який пограбував мешканців Харківщини майже на 400 тисяч гривень, отримав 9 років в'язниці

Котілевський райсуд Полтави ухвалив обвинувальний вирок бойовику угруповання «ДНР», який під час окупації села Руські Тишки Харківської області пограбував місцевих мешканців. Про це повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.



«Суд визнав винним бойовика так званої "ДНР" за фактом порушення законів та звичаїв війни, скоєного групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)... та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Йде термін на апеляційне оскарження вироку», - йдеться у повідомленні.



За даними слідства, 23 лютого чоловіка було покликано під час загальної мобілізації до лав так званої армії «ДНР» для участі у проведенні бойових дій проти України на боці РФ.



«У березні в окупованих Російських Тишках бойовик отримав наказ від представника 13 складу 25-ї мотострілецької бригади ЗС РФ проникнути до будинку чоловіка, який за даними російської розвідки передавав українським військовим координати розташування загарбників у селі», - повідомили у прокуратурі.



Бойовик проник у будинок і пограбував власників - забрав їх особисті речі та дорогоцінні ювелірні прикраси, завдавши матеріальних збитків на суму майже 400 тисяч гривень.



У суді обвинувачений заявив про щире каяття у скоєному.