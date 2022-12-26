Справи «головного санлікаря» та «директора» водоканалу Маріуполя передали до суду

Правоохоронці закінчили розслідування справ «головного санлікаря» та «директора» водоканалу зруйнованого окупантами Маріуполя. Обвинувальні акти за фактами колабораційної діяльності (ч. ч. 4, 5 ст. 111-1 КК України) направлені до суду. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.



За даними слідства, у червні 2022 року начальник відділу санітарного нагляду Нікольського управління ГУ Держпродспоживслужби у Донецькій області добровільно погодився на співпрацю з окупантами та став головним «державним санітарним лікарем Маріупольської міської санітарно-епідеміологічної служби».



«Правопорушник створює видимість "державного санепіднагляду"... Крім того, погоджує у межах своєї компетенції видачу дозволів на ведення господарської діяльності та відведення під забудову земельних ділянок. Також він надає "головному держсанлікарю "ДНР" проєкти планів діяльності та розвитку "територіальних центрів санепіднагляду"», - йдеться у повідомленні.



Інший обвинувачений – співробітник комунального підприємства Маріупольського міськводокалу обійняв незаконну посаду «директора» філії Маріупольського ВУВКГ.



Оскільки колаборанти продовжують перебувати на тимчасово окупованій території, їх судитимуть заочно.



Максимальне покарання за санкціями статей – позбавлення волі на строк від 3 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.