Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головні події в окупації 26 грудня

26 грудня 2022, 22:55

Головні події в окупації 26 грудня

Бойові дії

У пабликах з'явилася інформація про те, що ЗСУ звільнили місто Кремінна на Луганщині. Офіційної інформації з цього приводу не було, але голова ОПУ Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі закликав «мати терпіння» в очікуванні добрих новин. Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що українські військові просунулися в село Коломийчиха, розташоване за 10 кілометрів на північний захід від Сватового.

У Петрівському районі Донецька під час обстрілу снаряд пошкодив багатоповерховий житловий будинок по вулиці Добровольського 5.

У захоплених військами РФ Старобільську та Біловодську в окупантів критична ситуація у шпиталях.

У ніч проти 26 грудня на військовому аеродромі «Енгельс» Саратовської області пролунали вибухи. У Міноборони РФ заявили, що засоби ППО збили на малій висоті український безпілотник. Внаслідок падіння його уламків «отримали смертельні поранення» троє військовослужбовців. Стверджується, що літаки пошкоджень не зазнали.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію у розсилці від головного редактора українського телеканалу іноземного мовлення FREEДOM Олексія Мацукі.

Ще за темою

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
00:24
«За Бучу»: В Донецьку невідомий підпалив авто
22:55
Головні події в окупації 26 грудня
19:30
Снаряд пошкодив житловий будинок в Донецьку
18:35
В Росії візначиліся з процедурою відачи своїх паспортів на захоплених територіях
16:14
ГБР повідомило про підозру 10 екс-співробітникам Старобільського СІЗО
14:29
Прокурори повідомили про підозру бойовику «народної міліції ДНР»
08:48
На Луганщині в окупантів критична ситуація у шпиталях — Луганська ОВА
23:18
Головні події в окупації 25 грудня
23:46
Головні події в окупації 24 грудня
21:56
У Донецьку поранено дитину
20:23
Пораненого в Донецьку Рогозіна перевезли в госпіталь у Московському регіоні РФ
19:35
У Донецьку повідомляють про «прильоти» на територіях двох лікарень
12:49
«ЛНР» заявила про загибель двох цивільних у Кремінній
12:15
У Донецьку під обстріл потрапив Київський район, багато руйнувань
08:51
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці поранено чотирьох людей, зокрема дитину
Всі новини
00:41
ЗМІ: В окупованій Макіївці розстріляли родину з трьома дітьми
00:24
«За Бучу»: В Донецьку невідомий підпалив авто
23:30
«Тяжко і болісно»: Зеленський прокоментував військову обстановку в Бахмуті
23:04
Президент розповів про ситуацію з електропостачанням в Україні
22:55
Головні події в окупації 26 грудня
22:33
Лікарі дістали з шийного хребця Рогозіна уламок боєприпасу
20:59
Якщо не буде обстрілів, кілька новорічних днів можуть пройти без відключень світла — Галущенко
20:17
Немає тепла та води: Через обстріл в одному з районів Херсона – небезпечна ситуація
19:30
Снаряд пошкодив житловий будинок в Донецьку
19:13
Газові ігри: Чи допоможе Туреччина Москві обійти санкції ►
18:54
Мінінфраструктури: Через дії делегації РФ деякі судна очікують на інспекцію більше місяця
18:35
В Росії візначиліся з процедурою відачи своїх паспортів на захоплених територіях
17:56
Путіна призначив Медведєва заступником голови ВПК
17:20
Справи «головного санлікаря» та «директора» водоканалу Маріуполя передали до суду
16:44
Бойовик «ДНР», який пограбував мешканців Харківщини майже на 400 тисяч гривень, отримав 9 років в'язниці
Всі новини
ВІДЕО
Газові ігри: Чи допоможе Туреччина Москві обійти санкції ►
26 грудня, 19:13
У Донецьку повідомляють про «прильоти» на територіях двох лікарень
24 грудня, 19:35
Війна в Україні впливає на інші країни: яка тепер зброя в ціні ►
24 грудня, 19:28

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама