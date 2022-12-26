Головні події в окупації 26 грудня

Бойові дії



У пабликах з'явилася інформація про те, що ЗСУ звільнили місто Кремінна на Луганщині. Офіційної інформації з цього приводу не було, але голова ОПУ Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі закликав «мати терпіння» в очікуванні добрих новин. Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що українські військові просунулися в село Коломийчиха, розташоване за 10 кілометрів на північний захід від Сватового.



У Петрівському районі Донецька під час обстрілу снаряд пошкодив багатоповерховий житловий будинок по вулиці Добровольського 5.



У захоплених військами РФ Старобільську та Біловодську в окупантів критична ситуація у шпиталях.



У ніч проти 26 грудня на військовому аеродромі «Енгельс» Саратовської області пролунали вибухи. У Міноборони РФ заявили, що засоби ППО збили на малій висоті український безпілотник. Внаслідок падіння його уламків «отримали смертельні поранення» троє військовослужбовців. Стверджується, що літаки пошкоджень не зазнали.



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