Окупанти за минулу добу поранили двох мирних жителів на Донбасі

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил було поранено двох мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, людей окупанти поранили у Великій Новосілці та в Іванівському.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого в Донецькій області внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1281 мирний житель. 2796 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.