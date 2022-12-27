Війська РФ завдали 7 ударів по житловому сектору Донецької області за добу. Фото: Поліція Донецької області

Російські окупаційні війська завдали 7 ударів по житловому сектору Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні жителі.

Армія РФ обстріляла міста Авдіївка, Бахмут, смт Велика Новосілка, села Карлівка, Іванівка, Островське. Пошкоджено 7 цивільних об'єктів – будинки та магазин мобільної техніки.

«Внаслідок артилерійського удару в Бахмуті руйнувань зазнав багатоквартирний будинок та приміщення магазину. У селі Іванівське внаслідок російської атаки поранено мирного жителя», - розповіли правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 69 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 33 783 особи, серед них 5035 – діти, 1975 – люди з інвалідністю.

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