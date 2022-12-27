У РФ затримали 8 мобілізованих окупантів, які втекли з Луганщини — ЗМІ

У Підмосков'ї було затримано 8 мобілізованих російських військових, які виїхали з окупованої частини Луганської області. Про це повідомляє російське ЗМІ Baza.



Зазначається, що мобілізовані окупанти, які втекли, з'явилися в Московській, щоб здати зброю.



«Ввечері 26 грудня 8 чоловіків віком від 20 до 44 років прийшли до відділу поліції в Подільську з автоматами і кулеметами, заявивши, що хочуть здати зброю. Пізніше з'ясувалося, що майже всі, хто приїхав у відділ, були мобілізовані в Калінінградській області і після навчання направлені під Луганськ», - говориться у повідомленні.



Там додали, що співробітники поліції викликали на місце військових слідчих і ті відправили мобілізованих в одну з військових частин Підмосков'я, де мобілізовані і чекатимуть рішення слідчих.

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