В Україні заарештували склади російського олігарха Усманова із залізною рудою

На території кількох морських портів України виявлено підпільні склади з більш ніж 160 тисяч тонн української залізної руди, що належить компанії російського олігарха Алішера Усманова, майно заарештовано. Про це повідомляє прес-служба СБУ.



Загальна вартість вилучених корисних копалин становить близько 2 млрд гривень.



«За оперативною інформацією, приховану сировину представники країни-агресора намагалися нелегально переправити морськими суднами на територію Росії. Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та військово-промислового комплексу РФ для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань», - зазначається у повідомленні.



На вилучене майно накладено арешт та вирішується питання його передачі до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).



У СБУ нагадали, що з 24 лютого цього року на російського олігарха накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу.