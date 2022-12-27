В Україну повернули тіла ще 42 військовослужбовців

Сьогодні відбулася чергова передача тіл військовослужбовців, в Україну доставили 42 загиблих. Про це повідомили у прес-службі Мінреінтеграції.



Зазначається, що загалом Офісу Уповноваженого за зниклими безвісти вдалося повернути додому тіла 869 захисників.



«Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те, що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх», – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Раніше в Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де зокрема обговорювалася ситуація в районі Бахмута та Кремінної.